Indennità professionale, continua la battaglia degli infermieri: flash mob anche in Liguria

Liguria. “Chi credeva che con l’arrivo della tanto attesa indennità specifica, da parte del Ministero della Salute, la strenua battaglia degli infermieri italiani si sarebbe fermata, si sbagliava davvero di grosso. Siamo pronti a scendere di nuovo nelle piazze e lo faremo, nel massimo rispetto delle normative anti-covid, da lunedì 30 novembre in tutte le Regioni chiave che stanno vivendo il dramma di questa emergenza, quelle dove i colleghi lottano ogni giorno contro la morte. Partiremo con l’Emilia Romagna e poi Campania, Lombardia, Province di Trento e Bolzano, Liguria, Piemonte”.

Lo dichiara Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up, che annuncia altre due settimane “roventi”, in cui sarà organizzata una serie di iniziative per portare avanti la battaglia in onore di quelle istanze che gli infermieri italiani intendono perseguire fino al raggiungimento dei loro obiettivi.

