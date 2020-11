La vespa velutina è arrivata a Genova: primo ritrovamento ufficiale al Forte Tenaglia

Genova. La Vespa velutina è arrivata a Genova. La notizia era attesa da tempo, dati gli avvistamenti negli anni scorsi nell’imperiese e nello spezzino. Ma il ritrovamento dei giorni scorsi al Forte Tenaglia, sulle alture di Sampierdarena, è il primo riscontro ufficiale della presenza di questo insetto alieno invasivo nel territorio del capoluogo regionale.

La specie aliena Vespa velutina, anche nota come calabrone asiatico o calabrone dalle zampe gialle, non rappresenta un pericolo per l’uomo più di un normale calabrone nostrano; a differenza della tradizionale Vespa crabro (il nome scientifico del calabrone europeo), però, velutina è una cacciatrice di api particolarmente abile, e in un solo giorno può ucciderne centinaia. Per questo la sua presenza è una cattiva notizia, soprattutto per gli apicoltori.

