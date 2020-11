Lavori sul nuovo ponte, alle 17 riapre via Perlasca. Da sabato chiusa via 30 Giugno

Genova. In seguito all’avanzamento delle lavorazioni di finitura e verniciatura dell’impalcato sovrastante il Polcevera, si avvisa che via Perlasca riaprirà al traffico alle ore 17.00 di oggi, venerdì 27 novembre.

La chiusura di via 30 Giugno è al momento confermata a partire da sabato 28 novembre ore 09.00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 18:00 di domenica 29 novembre) per proseguire con le lavorazioni in quota sull’impalcato.

