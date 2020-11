Pro Recco, Maurizio Felugo: “Tornare a Punta Sant’Anna la vittoria più bella”

Recco. Un nuovo capitolo da scrivere dopo oltre dieci anni di attesa: la piscina di Punta Sant’Anna torna ad ospitare una partita ufficiale della Pro Recco. L’appuntamento con la storia è per domani, sabato 28 novembre alle ore 15, contro il Salerno, match valido per la terza giornata di campionato. L’esito dei tamponi delle due squadre ha diradato le ultime incognite e acceso il semaforo verde: a distanza di 3.829 giorni dal 5 giugno 2010, gara 2 della finale scudetto vinta contro il Savona per 10-9, l’impianto dedicato ad Antonio Ferro, sindaco di Recco e indimenticato presidente del club biancoceleste, respirerà nuovamente l’atmosfera di una partita con i tre punti in palio.

In questi mesi la società guidata da Maurizio Felugo ha sempre tenuto vivo il sogno dentro il cassetto e lavorato per ridare alla Pro Recco la sua casa, la piscina che rappresenta uno dei monumenti dello sport italiano, il tempio della pallanuoto mondiale. L’intervento sulla vasca ha interessato per prima cosa l’impianto di riscaldamento dell’acqua che consente di giocare e allenarsi in qualsiasi stagione. A Punta Sant’Anna, inoltre, sono stati posizionati spogliatoi prefabbricati per squadre e arbitri; una tribuna da cinquecento posti è pronta ad accogliere gli spettatori quando saranno allentate le limitazioni, mentre una struttura coperta ospiterà la giuria; sui due lati corti le paratie in vetro ripareranno la piscina dal vento.

