Regione, nominati i presidenti della I e IV commissione: sono Lilli Lauro e Domenico Cianci

Liguria. Nel giorno della costituzione delle commissioni consiliari sono stati nominati in Regione ruoli di primo piano. Lilli Lauro è diventata presidente della Prima Commissione (Affari Generali, Istituzionali e Bilancio), Domenico Cianci della Quarta (Territorio e Ambiente) mentre Alessandro Bozzano sarà vicepresidente della Commissione antimafia.

“Per me è un grande onore diventare presidente della Prima Commissione – ha dichiarato La consigliera Lilli Lauro – Ringrazio il presidente Giovanni Toti di avermi designata per questo incarico alla guida di una delle Commissioni più importanti e i colleghi della maggioranza di avermi sostenuto con il voto. Anche in questa esperienza metterò tutta la mia energia e la mia passione al servizio della Liguria e dei liguri in una commissione fondamentale”.

