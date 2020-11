Software per l’analisi di bilancio: come semplificarsi la vita

Il bilancio d’esercizio è una rendicontazione che contiene tutte le informazioni riguardanti i risultati della gestione di un’impresa nell’arco di un anno solare. Secondo le vigenti leggi alcune imprese italiane, in particolare le società di capitali, di persone e le imprese individuali, hanno l’obbligo di redigere questo documento. Anche se per ognuna delle categorie sopra elencate la legislazione prevede diverse forme di bilancio, o meglio contenuti più o meno specifici, sono numerose le aziende che producono tale documento non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma anche per utilizzarlo come strumento programmatico, utilizzando dei software per l’analisi di bilancio dell’impresa.

A cosa serve il bilancio

Stiamo quindi dicendo che una buona fetta di aziende italiane, e anche del resto del mondo, predispone periodicamente un bilancio, non solo per questioni legali o fiscali. Avere a disposizione un bilancio ben compilato, che tenga conto di tutte le attività svolte in azienda, permette infatti di valutare le scelte, le attività e le decisione effettuate nel corso del tempo, che può essere anche minore ai 12 mesi previsti dalla legge. Secondo quanto dichiara un bilancio annuale un socio può conoscere con precisione il valore della propria partecipazione a una società; una banca o un finanziatore può considerare la solvibilità di un’azienda o le sue prospettive future; un imprenditore può mantenere monitorare le performance della propria azienda, o di quelle con cui collabora come consulente esterno.

... » Leggi tutto