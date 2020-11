Tamponi, in arrivo nuovo drive-through di Asl 3 e medici a Sampierdarena

Genova. Anche il municipio Centro Ovest, che raggruppa Sampierdarena e San Teodoro, avrà presto il suo ambulatorio dove effettuare tamponi su prenotazione dei medici di famiglia. In una delle aree più popolose di Genova, fino a oggi, non sembra esserci all’orizzonte la possibilità di uno spazio come altri aperti dalla Asl in collaborazione con la rete dei medici di base e altri soggetti, ma finalmente qualcosa si sta muovendo e secondo quanto confermato dal presidente del municipio Michele Colnaghi, presto, l’ambulatorio mobile sarà realtà.

“Ci siamo quasi – dice Colnaghi – aspettiamo gli ultimi via libera dal direttore sanitario e l’organizzazione degli ultimi dettagli logistici e poi si parte, si tratterà di un ambulatorio drive-through dove effettuare, su prenotazione del medico, tamponi rapidi”.

