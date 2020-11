Valbormida, il commercio anticipa il Natale e fa rete per resistere

Valbormida. Sarà un Natale strano, più povero, forse il più triste e sotto tono del dopoguerra, ma commercianti e artigiani locali non si arrendono e cercano di resistere. Sono numerose le iniziative per contrastare i colossi dell’e-commerce e, soprattutto, per convincere la clientela ad acquistare i regali a chilometro zero per sostenere le attività e il territorio.

Ormai la maggior parte degli operatori valbormidesi si sono organizzati con le consegne a domicilio, aiutandosi con i social sui quali mettono in vetrina la merce, i prezzi e molti sono disponibili ad effettuare videochiamate su richiesta per illustrare i dettagli a chi può fare shopping direttamente da casa. Un modo più empatico del tradizionale commercio online, con lo stesso rapporto diretto e confidenziale tra utente e operatore, seppur a distanza.

