Viabilità, veicolo in avaria blocca la A12: diversi chilometri di coda verso Genova

Genova. Un veicolo in avaria sta letteralmente bloccando il traffico sulla autostrada A12 tra Rapallo e Recco in direzione Genova, dove si sono formati in pochi minuti diversi chilometri di incolonnamenti.

Il guasto del mezzo si sarebbe verificato in uno dei tratti a carreggiata unica con doppio senso di marcia predisposto per i cantieri di manutenzioni straordinarie di gallerie e viadotti. Cantieri che in queste settimane sono ripresi in maniera importante sul nodo ligure, in particolare sulla A12 che vede diversi scambi di carreggiata tra Rapallo e Recco e tra Nervi e Genova Est.

... » Leggi tutto