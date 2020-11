Virus, Toti: “In Liguria va meglio che nel resto d’Italia, il nostro indice Rt è 0,79”

Liguria. “Le cose in Liguria vanno significativamente meglio che nella media del Paese. L’indice Rt ad oggi elaborato dagli uffici prevenzione di Alisa è 0,79, forse il migliore d’Italia“.

Lo ha detto il presidente Giovanni Toti anticipando i contenuti del nuovo report ministeriale che definisce la situazione dell’emergenza coronavirus nelle varie regioni. Un report che “conferma un trend in discesa per tutti i principali indicatori di rischio in modo omogeneo per tutte le province. Genova guida la discesa dell’Rt in un quadro complessivamente molto buono”, ha aggiunto Toti.

