Genova. Ieri pomeriggio in via Cerruti, a Sestri Ponente, gli agenti del commissariato di polizia di quartiere hanno arrestato un 23enne ecuadoriano per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello stesso intervento hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, un coetaneo connazionale.

