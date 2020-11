Consiglio comunale, le decisioni del Gruppo Consiliare “uniti per Cervo”

Cervo. «Nel Consiglio comunale svoltosi nella serata di venerdì, abbiamo condiviso gli auguri di buon lavoro formulati dal sindaco alla dottoressa Rosa Puglia per il suo incarico di segretario del Comune. Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, sugli argomenti posti all’ordine del giorno in ordine a variazioni al bilancio di previsione e alla facoltà di non predisporre il bilancio consolidato abbiamo espresso voto di astensione sulle pratiche come già avevamo fatto il 29 giugno alla presentazione del bilancio di previsione, rinviando la nostra decisione alla presentazione del bilancio consuntivo 2020 dove potremo constatare se le nostre richieste allora formulate hanno trovato riscontro fattivo, crediamo che ad esempio all’intervento di variazione del bilancio per l’acquisto di mezzi tecnici per la polizia locale debba conseguire, per poterli usare a tutela della collettività, quella assunzionale.

