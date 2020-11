Controlli Covid, struscio (e manifestazioni) nelle vie dello shopping ma il sabato fila liscio

Genova. E’ stato un sabato tranquillo, non si sono verificate particolari criticità, nell’ultimo – si spera definitivamente – giorno da “zona arancione”. Nelle vie dello shopping, via XX Settembre, via San Vincenzo, quadrilatero e vicoli in centro città, ma anche in via Sestri, a ponente, molte persone ma senza situazioni particolarmente critiche.

“Non ci sono arrivate segnalazioni – dice l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale – avremo domattina il numero complessivo delle sanzioni, ma non mi sono arrivate notizie, dalla polizia locale, di assembramenti o casi particolari“.

