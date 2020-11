Coronavirus, 454 nuovi casi in Liguria e 712 guariti ma ci sono altri 25 morti

Genova. Sono 454 i nuovi casi di coronavirus registrati nell’ultimo bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4740 tamponi effettuati. Torna di nuovo a scendere il tasso di positività rispetto ai tamponi totali, 9,57%, oltre un punto percentuale meno di ieri. I casi attivi di covid in Liguria sono al momento 12793, di cui 7415 in provincia di Genova.

Ancora alto il numero dei decessi, che sarà probabilmente l’ultimo indicatore a scendere. Oggi sono 25 le persone che non ce l’hanno fatta contro il covid. Sono state registrate nell’ultimo bollettino ma sono morte tra il 17 novembre e ieri.

