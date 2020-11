Coronavirus, Ansaldi: “Senza ordinanze locali avremmo avuto 2200 malati in ospedale”

Genova. Senza le ordinanze regionali e comunali – ovvero solo con il dpcm – i posti letto occupati in Liguria da pazienti covid avrebbero raggiunto un picco di 2200. La Regione Liguria, con il piano di emergenza di estensione dei posti letto ne avrebbe potuti avere al massimo 1800. Ma il collasso si è evitato proprio grazie alle misure aggiuntive prese a livello locale. Aggiuntive e precoci. “Senza le quali avremo avuto un numero di malati che avrebbe sfondato quota 2000” ha spiegato Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa facendo il punto sull’epidemia nella nostra regione.

Se siamo in zona gialla oggi è per diversi motivi – “i numeri sono cambiati”, ha condensato il governatore Toti – e il primo è legato al valore dell’indice Rt. Ansaldi presenta i dati di Alisa è fa notare che se nelle settimane passate, quelle del picco, l’Rt è arrivato fino a 1,7 a livello ligure, nel report del ministero che ha ricolorato la Liguria di giallo era a 0,7 (ma sono dati riferiti alla settimana scorsa). Adesso siamo persino un po’ al di sotto, a 0,67. “Uno dei migliori in Italia”, sottolineano dalla Regione.

... » Leggi tutto