Covid e turismo, Berlangieri: “In provincia di Savona perdite oltre il 60%”

Provincia. È preoccupato per la sopravvivenza e solidità delle aziende alberghiere e per l’occupazione degli addetti al turismo che operano nel savonese, Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione provinciale albergatori di Savona che, riportando i dati dell’Osservatorio turistico di Regione Liguria, evidenzia come il settore abbia subito un calo significativo degli introiti.

“Rispetto al 2019 – spiega -, a livello regionale i primi otto mesi dell’anno per le strutture turistiche ricettive ed extraricettive si sono chiusi con un netto segno negativo: meno 51% di arrivi e meno 45% di presenze, soprattutto a causa del lockdown. I primi due mesi del 2020, infatti, presentano un segno positivo: per gli arrivi + 9% a gennaio e +12% a febbraio, mentre per le presenze +7% e +13% rispetto al 2019”.

