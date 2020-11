Covid, l’obiettivo di Toti: «In Liguria ristoranti aperti alla sera durante le festività natalizie»

Genova. «Nei giorni di festa i ristoranti devono restare aperti anche alle sera perché hanno già sofferto davvero tanto. Lunedì torneremo ad incontrare il Governo, ho già fatto le nostre proposte come Regione» – dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in una diretta Facebook, facendo il punto sulla situazione Covid in vista anche del nuovo Dpcm che conterrà tutte le misure restrittive da rispettare durante le festività natalizie.

