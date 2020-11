Genova. «Dietro ogni decreto attuativo c’è una famiglia, ci sono delle persone in difficoltà che attendono risposte. Il dramma è che per vedere ad esempio il Dl Covid a regime manchino centinaia di decreti attuativi e la manovra, essenziale per risarcire nell’immediato le categorie colpite dal lockdown, parta con un carico record di 83 decreti.

