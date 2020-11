Domenica sui sentieri? I consigli del Soccorso alpino della Liguria

Genova. La Liguria torna ad essere gialla, le nuvole sono annunciate in dissolvimento e per la giornata di domani, domenica 29 novembre, l’attenzione torna alta sui sentieri collinari e dell’entroterra della regione dove, solo qualche settimana fa, si erano registrati assembramenti inconsueti ed evitabili soprattutto in zone come il monte di Portofino o i forti di Genova.

Sarà il Soccorso Alpino Liguria a monitorare il territorio: “A dire il vero la nostra attenzione non era venuta meno nemmeno durante gli ultimi weekend dove la presenza delle persone è stata limitata per l’impossibilità di spostarsi tra Comuni per ragioni di svago – dice il presidente Fabrizio Masella – in ogni caso a maggior ragione saremo presenti anche questa domenica confidando in un flusso più organizzato”.

