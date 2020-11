Imperia, i carabinieri: «Violenze di genere, segnalate e denunciate con fiducia»

Imperia. La violenza di genere è un reato grave, che si concretizza in una forma poliedrica e insidiosa, con conseguenze gravissime: senza se e senza ma. L’Arma dei Carabinieri, già nel 2013, ha istituito una “rete nazionale di monitoraggio” che mantiene in costante comunicazione tutti i militari che hanno frequentato un corso di specializzazione all’Istituto Superiore di Tecniche Investigative i quali, sotto la guida ed il coordinamento del Reparto Analisi Criminologiche – Sezioni Atti Persecutori del R.I.S., vengono costantemente informati ed addestrati nella materia. Formazione che investe anche i marescialli ed i carabinieri che frequentano appositi moduli durante i corsi alle scuole allievi, trattando approfondimenti in materia di psicologia criminale, vittimologia e profiling operativo.

