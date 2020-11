Meteo, sabato di pioggia ma domenica asciutta soprattutto sulla costa

Genova. La parte settentrionale di una perturbazione in transito sul Mediterraneo interesserà la nostra regione durante questo fine settimana, in modo particolare nella giornata di oggi, sabato, con qualche pioggia. Parziale miglioramento tra domenica e lunedì. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 28 novembre, risveglio con piogge di debole o moderata intensità che interesseranno il settore centro-occidentale della regione, specialmente il Savonese. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1500-1600 metri. Tempo asciutto dal promontorio di Portofino verso levante. Nel pomeriggio attenuazione delle piogge lungo le coste dove apparirà qualche timida schiarita. Cielo molto nuvoloso nelle aree interne e sui versanti padani con residue piogge in Val Bormida, in attenuazione.

