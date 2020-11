Premio regionale Fita: migliori attrici le tre albenganesi di “Cosa vuoi che ti legga”

Albenga. Nell’ambito della quarta edizione del Premio regionale FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) “Tre Caravelle”, le tre attrici ingaune Graziella Ghezzi, Paola Paolino e Susy Minutoli si sono aggiudicate il Premio “Scotti” 2020 come migliori attrici con lo spettacolo teatrale “Sale d’attesa” di Daria Pratesi con la regia di Carlo Deprati, e gli interventi danzati di Irene Ciravegna. Lo spettacolo è prodotto dalla Aps “#cosavuoichetilegga​?”.

“Ci portiamo a casa questo premio come migliori attrici con grande soddisfazione – commentano – Uno spettacolo è un gioco di squadra. Non dimentichiamo chi ha creduto in noi, Carlo Deprati e ​Daria Pratesi​; chi ha lavorato con noi, Irene Ciravegna; e chi ci supporta sempre ed è parte integrante dello spettacolo, ossia ​Alessandro Mazzitelli​, Claudio Cepollina, Michele Marziano​, Loredana Polli e la mitica Monica Maggi… perchè senza di lei tutto questo non ci sarebbe stato. Un grazie a Rebecca Pressamariti per il montaggio video del nostro spettacolo”.

