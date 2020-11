Cities for life, lunedì in piazza De Ferrari il sit-in dei giovani contro la pena di morte

Genova. Lunedì 30 novembre Genova aderirà alla campagna delle Cities for life contro la pena di morte con una preghiera alle 18.45 nella basilica dell’Annunziata in ricordo dei condannati con sentenza capitale in 56 Paesi e un sit-in dei giovani alle 19.45 attorno alla fontana di piazza De Ferrari che per l’occasione sarà colorata di blu.

Le letture verranno eseguite dagli allievi del corso di recitazione de La Falegnameria del Teatro della Tosse condotto da Susanna Gozzetti e Irene Lamponi.

