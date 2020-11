Claudio di Bergeggi, uno chef stellato per i vostri piatti a casa e per i regali di Natale

Bergeggi. Non capita tutti i giorni di poter disporre di uno chef stellato per i propri regali di Natale o, meglio ancora, per avere prestigiosi piatti di pesce take away con cui stupire i gli ospiti o infine aperitivi (con piccoli finger food di terra, mare e ortaggi) da gustare in pace assieme agli amici. Succede grazie all’intraprendenza dello chef Claudio di Bergeggi, da pochi giorni insignito per l’ennesima volta della Stella Michelin.

Cominciamo dalla possibilità di andare a Bergeggi e portarsi via piatti di grande gastronomia. Facciamo prima ad elencarne alcuni: terrina di foie gras d’oca con marmellata di cipolle rosse di Tropea e pan brioche; salmone selvaggio – affumicato da noi, precisa Claudio – con erbe fini dell’orto di Bergeggi e – udite udite – king crab, la celebre aragosta alla catalana e ancora i crostacei cotti e serviti nella pignatta portoghese, la Cataplana. Non manca il pesto con basilico Dop. Chi volesse pensare ai dettagli può ordinare anche il centrotavola di fiori e frutti.

... » Leggi tutto