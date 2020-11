Coronavirus, Toti: “Gli anziani a casa con i nipotini creano più danni di chi va a fare shopping”

Genova. “È inutile che si continui il dibattito” sulla troppa gente in giro. “Anche oggi di 19 decessi solo una persona è sotto i 75 anni. Non vorrei che qualcuno di quelli che mi scrivono ‘Ah, quanta gente c’era in giro oggi a fare shopping‘ stasera stia a casa a cena con i nipotini e faccia più danno di chi è stato in giro a fare shopping oggi pomeriggio. Ognuno si regoli per sé senza fare la morale al vicino di casa, facciamola ognuno per sé che va bene così”.

Parole del presidente ligure Giovanni Toti che, in diretta Facebook al termine della prima domenica di rientro in zona gialla, liquida le polemiche del weekend sulle vie del centro affollate per gli acquisti natalizi. “Vero, c’era tanta gente in giro, ma è la ragione per cui la Liguria è zona gialla, perché ci sia la possibilità di uscire, comprare un pensiero, un addobbo natalizio. È giusto che ci siano persone che vadano a fare quattro passi, l’importante è farlo seguendo le regole che ci siano date con grandissimo scrupolo”. Altrimenti, torna ad avvertire Toti, “torneremo in zona arancione o rossa”.

