Da oggi Liguria in zona gialla: ecco cosa cambia

Liguria. Da oggi la Liguria è in zona gialla. La decisione è stata presa venerdì dal governo nonostante martedì scorso il ministro Speranza avesse confermato la zona arancione fino al 3 dicembre con un’ordinanza condivisa dal presidente della Regione.

“Grazie al grande sforzo del nostro sistema sanitario, ai tanti sacrifici dei liguri e di tutti noi, i dati in questi giorni sono sensibilmente migliorati e ci hanno portato a questo risultato – ha commentato Toti – Un’ottima notizia soprattutto per le categorie economiche più penalizzate: i nostri bar potranno riaprire e anche i nostri ristoranti potranno farlo, per pranzo”

