Nessuna invasione sui sentieri della Liguria, il soccorso alpino: “Domenica tranquilla”

Genova. Sarà stato il richiamo dello shopping nel weekend del Black Friday oppure il vento freddo che si è fatto sentire in alcune zone della regione, fatto sta che la tanto temuta invasione dell’entroterra in questa domenica non c’è stata. E a dirlo è il soccorso alpino della Liguria che ha tenuto sotto controllo la situazione dei sentieri dopo aver fornito alcuni consigli utili.

Solo alcuni luoghi sono stati più affollati di altri, ma ovunque non si sono registrati i sovraffollamenti dei fine settimana precedenti all’ingresso della Liguria in fascia arancione.

