San Benedetto, la comunità di Don Gallo compie 50 anni: “Pensiamo a chi non ha un lavoro”

Genova. Il prossimo 8 dicembre la comunità di San Benedetto al Porto fondata da Don Andrea Gallo compirà 50 anni. Nei giorni prima della ricorrenza i volontari hanno sempre lavorato preparandosi ad accogliere gli amici, le famiglie, persone provenienti da tutta Italia per festeggiare insieme. Quest’anno, a causa della pandemia, sarà tutto molto più particolare.

“Il tema centrale della festa è sempre stato il lavoro che dà a tutti dignità, speranza e coraggio soprattutto a chi esce da un momento di difficoltà o fragilità personale e a chi giunge nuovo nel nostro paese – ricordano i seguaci di Don Gallo -. Oggi più che mai il nostro pensiero e la nostra solidarietà sono rivolti a chi un lavoro non lo ha, a chi lo ha perso, a chi rischia di perderlo, a chi non sa se potrà riaverlo, a chi si sta mettendo al servizio di coloro che sono maggiormente in difficoltà”.

