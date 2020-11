Ventimiglia, Lega: «Soddisfazione per l’approvazione del protocollo di intesa con Rfi per la creazione di nuovi parcheggi»

Ventimiglia. Il Gruppo Consiliare della Lega di Ventimiglia, unitamente alla sezione cittadina, esprimono profonda soddisfazione per l’approvazione in Consiglio comunale del protocollo d’intesa tra il Comune e le Ferrovie dello Stato «per la cessione anticipata delle ex aree ferroviarie che saranno destinate alla realizzazione di 1000 posti auto oltre ad altre importantissime opere pubbliche» – dichiara Marcello Bevilacqua, capogruppo della Lega.

... » Leggi tutto