Zona gialla, le regole per passeggiare con il cane

Liguria. Con l’aggiornamento delle fasce di colore in cui sono inserite le regioni italiane cambiano anche le norme e le regole per portare a spasso il cane, in ambito comunale e sovracomunale. Da oggi, domenica 29 novembre, entra infatti in vigore il riposizionamento di alcune regioni (tra cui la Liguria, spostata in zona gialla) che cambiano fascia di colore in base alla gravità della diffusione dei contagi da Covid secondo i 21 parametri presi in considerazione dal Comitato Tecnico Scientifico e inseriti nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Ecco di seguito le norme ed i consigli degli esperti AIDAA per rispettare le regole ma non privarsi del diritto di passeggiare e divertirsi con i propri cani.

