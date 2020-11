Bordighera. Un “museo del mare” per riscoprire la ricchezza dei fondali antistanti Bordighera verrà realizzato all’interno del porticciolo turistico della città delle palme. Lo ha deciso, con i voti favorevoli della sola maggioranza, il consiglio comunale riunitosi stasera in via telematica nel rispetto delle normative anti-Covid.

... » Leggi tutto