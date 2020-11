Alassio, nido di vespe velutine avvistato in via Solferino

Alassio. Questa mattina il numero verde del servizio specialistico garantito dal Parco Naturale delle Alpi Liguri ha ricevuto la segnalazione relativa alla presenza di un nido di vespe velutine su un grande albero nella zona di via Solferino ad Alassio.

Il servizio, predisposto dalla Regione e attivo nella sola provincia di Imperia ma esteso anche alla zona dell’albeganese (in provincia di Savona non ci sono attualmente squadre operative) si è subito attivato per rimozione del nido. Sul posto verrà inviata una squadra della protezione civile, che effettuerà la rimozione.

