Chiavari, al via sistemazione paesaggistica della spiaggetta del porto: più verde e aree gioco

Genova. Nuovo verde pubblico, sistemazione degli spazi e delle attrezzature per le attività ludiche e manutenzione dei percorsi con eliminazione delle barriere architettoniche. Questi i principali interventi del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla giunta chiavarese per rendere più fruibile e sicura l’area della Spiaggetta attigua al porto turistico, per un importo complessivo di 250 mila euro.

Verranno messe a dimora numerose piante ed arbusti tipici dell’habitat marino, tra cui tamerici e pini, in continuità con quanto già presente nella porzione di spiaggia adibita a ripristino ambientale (A.S.R.), realizzata anni fa dal Comune di Chiavari, a sua volta oggetto di manutenzione. A bordo dei percorsi, delle aree gioco e delle concessioni verrà sistemata una vegetazione autoctona ornamentale (come ad esempio ginepro, campanella delle spiagge, lavanda selvatica), mentre nella parte che insiste sotto il muro della passeggiata sarà ricreata una macchia mediterranea (corbezzolo, lentisco, ginestra di Spagna e altri). Prevista, inoltre, la rimozione delle due attuali scale metalliche e la costruzione di due nuove strutture a semicerchio, idonee ad essere utilizzate anche come gradinate: verrà anche realizzata una nuova rampa d’accesso per disabili, in linea con le attuali norme vigenti. A concludere il progetto, l’implementazione dell’illuminazione e del sistema di videosorveglianza, nuove panchine e servizi igienici pubblici, e la collocazione di tre nuove attrazioni per i bambini: un’altalena a forma di coccodrillo, una piramide di corda alta 7 metri ed una carrucola.

