Consiglio provinciale sulla qualità dell’aria a Cairo: “Dati peggiorati ma nei limiti”. Richiesto ad Arpal approfondimento sulle cause

Savona. Aveva come tema la “Qualità dell’aria riguardo ai valori di presenza di Benzene e Benzo(a)pirene registrati nel comune di Cairo Montenotte e Comuni confinanti dal mese di gennaio 2020 a ottobre 2020” il consiglio provinciale svoltosi questa mattina in seduta straordinaria e pubblica e convocato su richiesta del Gruppo PD Partito Democratico della lista “Savona Uniti per la Provincia”. La convocazione di oggi è stata concordata direttamente durante la seduta del consiglio del 20 novembre scorso per accelerare i tempi.

Provincia di Savona, Regione Liguria e Comune di Cairo Montenotte, insieme ad Arpal e Asl, hanno intensificato e continuano l’attività di monitoraggio e le iniziative per quanto di competenza, in attesa anche della sentenza da parte del Consiglio di Stato di Roma relativamente alla questione Italiana Coke.

