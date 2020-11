Legnano implacabile e la Lavagnese va ko

Ultima domenica di recuperi per la Serie D che dal 6 dicembre tornerà, salvo eccezioni, a pieno regime sui campi di gioco. La Lavagnese ospita il Legnano che fin qui ha raccolto solamente una vittoria e tre pareggi su sei gare giocate. I bianconeri, però prendono sottogamba questa partita e lasciano l’intera posta ai varesini che meritano la vittoria.

Prima occasione per Oneto che al 9° chiama all’intervento Colnaghi, facile la parata. Al 12° passa, però il Legnano complice anche una gaffe di Rossini che “cicca” la palla che diventa buona per Cocuzza il quale si invola e serve un assist al bacio per Gasparri, ottimo nell’insaccare da due passi. Sterile la reazione ligure con D’Orsi che non crea grandi affanni al portiere ospite.

