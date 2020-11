Punto nascite Santa Corona, l’Asl: “Pazienti con emergenze specialistiche supportate da ginecologi ed ostetriche”

Pietra Ligure. Non si è fatta attendere la replica del commissario dell’Asl2 savonese, Paolo Cavagnaro, alle proposte/richieste avanzate nei giorni scorsi dal comitato dei Cittadini Attivi Loanesi, in prima linea (insieme a diversi altri gruppi e semplici cittadini) per la “difesa” del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure.

Per compensare la chiusura temporanea della struttura, il portavoce Michele Pellegrini proponeva di “dare supporto istituzionale alle future mamme del comprensorio del ponente savonese, ricostituendo appositi ambulatori e aree dedicate presso il Santa Corona per effettuare assistenza e controlli di routine; gestire le emergenze predisponendo aree dedicate, sia per le pazienti gravide che per i bambini”.

... » Leggi tutto