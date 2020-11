Savona Calcio, biscotti in dono al reparto Covid dell’ospedale San Paolo

Savona. La società Asd Savona Calcio, in attesa del ritorno in campo previsto dalle nuove decisioni della Federazione per metà gennaio, confidando nell’evoluzione positiva dell’emergenza sanitaria, continua la sua attività a favore dei meno fortunati.

Grazie alla fattiva collaborazione della pasticceria Sweet Bakery di Vado Ligure che li ha gentilmente donati, 150 biscottoni saranno consegnati dalle mani del vicepresidente Marinelli al reparto Covid dell’ospedale San Paolo di Savona per regalare qualche attimo di serenità e conforto.

