Serie A, prima gioia stagionale per la CDM: Cybertel Aniene battuta 3-2

Campo Ligure. Finalmente, la prima vittoria. La CDM Futsal ha centrato il primo successo stagionale e sale così a quota 7 punti, agganciando il Real San Giuseppe e riportandosi in scia al resto del gruppo che lotterà per la permanenza in Serie A.

Ma andiamo con ordine. Martedì 24 novembre, nella partita valevole per la quarta giornata, a Campo Ligure, i biancoblù sono stati travolti dalla Bernardinello Petrarca Padova: 1 a 8 il risultato finale. Per i veneti a segno tre volte Marco Boaventura, due Rafael Ferreira Da Silva Parrel, una Victor Rossi Melli, Jader Fornari e Rafael Novaes De Souza Rafinha. Per i padroni di gara in rete Eriel Pizetta, autore dell’ultimo gol dell’incontro.

