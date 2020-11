Spostamenti vietati a Natale? Toti incalza il governo: “Siano consentiti tra regioni in zona gialla”

Genova. Spostamenti permessi tra regioni in zona gialla, come avviene già oggi. È la linea emersa dalla Conferenza delle Regioni presieduta oggi pomeriggio da Giovanni Toti prima del confronto col governo sul nuovo Dpcm. “Dalla riunione di oggi è uscito che, se il principio è quello delle zone, è chiaro che tra gialla e gialla ci si potrà spostare“, ha spiegato il presidente ligure in conferenza stampa.

“Tutte le nostre task force epidemiologiche ci dicono che tra regioni dove l’Rt è sostanzialmente analogo e il numero di contagi è uniforme lo spostamento tra territorio e territorio non comporta aumenti significativi della presenza di virus“, spiega Toti. In base a questo principio, rimarcato già la settimana scorsa, sarebbe possibile raggiungere le seconde case a patto di muoversi tra regioni gialle.

