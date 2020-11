“Surpluse”, nasce a Coronata il nuovo brand genovese del riuso e del riparo

Genova. I genovesi potranno trovare idee, oggetti, piccoli mobili da donare, acquistare o far riparare a Coronata, nel primo Surpluse, centro del riuso consapevole che segna l’inizio di una rete di luoghi dedicati, in modo concreto e tangibile, all’economia circolare.

Il primo centro Surpluse è in un locale di proprietà di AMIU, in via Coronata 38 r, 50 metri quadrati dove si concentrano design di alta qualità, cura dei beni comuni e cittadinanza attiva. Il nome “Surpluse” deriva dall’unione delle parole Surplus+use, ed è nato insieme al brand e all’immagine coordinata, nel contesto di un concorso tra gli studenti del corso di Design della facoltà di Architettura di Genova.

... » Leggi tutto