Varazze accende il Natale e Ascom Confcommercio lancia 3 iniziative a sostegno dei negozi cittadini

Varazze. “Non sarà un Natale convenzionale, ma noi vogliamo onorarlo, per noi, per le nostre attività, per i bambini, per gli anziani, per tutti…”. Parole di Andrea Gargioni, presidente Ascom Confcommercio Varazze che lancia, con i suoi collaboratori, diverse iniziative anche benefiche, in vista delle prossime festività, avendo come punto di partenza la fattiva collaborazione con l’amministrazione cittadina che si occuperà totalmente dell’illuminazione natalizia di vie e piazze.

L’intenzione è di dare il giusto lustro al tessuto commerciale dei negozi sotto casa, potendo contare su una propria collaudata organizzazione multimediale su diverse piattaforme dei social network, fra le quali a breve anche quella di Instagram con un progetto, innovativo in ambito commerciale, di Direct Group.

