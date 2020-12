A tu per tu con il mental coach Gian Luigi Sarzano

A tu per tu con Gian Luigi Sarzano, life and business coach, mental coach, professionista nell’ambito comunicazionale e motivazionale. Sarzano è specializzato in comunicazione efficace, PNL, negoziazione e vendita, programmi di crescita e miglioramento personale. Autore del format “Quello forte sei tu!” e di altri testi e programmi, è consulente e coach di aziende, gruppi, imprenditori e sportivi. Collabora con diversi laboratori formativi commerciali, immobiliari, del wellness e dello sport.

