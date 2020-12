Linea dura di Conte: a Natale, S. Stefano e Capodanno vietati gli spostamenti tra comuni

Liguria. “C’è un aspetto che non ammette distrazioni, sono in arrivo le festività natalizie, se le affrontassimo con le misure delle regioni gialle andremo incontro a una nuova ondata di contagio”. Così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, presentando il contenuto dell’dpcm approvato e firmato con molte difficoltà anche all’interno della stessa maggioranza, per non parlare dello scontro con le Regioni. Ecco in sintesi alcune delle norme, in attesa che il decreto sia pubblicato in Gazzetta ufficiale, e che siano – successivamente – diramate anche le “faq”, le domande su alcune questioni specifiche e i chiarimenti su casi eccezionali.

Spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all’altra anche per raggiungere le seconde case. Non solo: confermato che il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio ci sarà il divieto di spostarsi anche tra comuni diversi di una stessa regione. Gli spostamenti sono concessi, come già avviene oggi, per motivi di comprovata necessità: per lavoro, per motivi di salute o di studio, per prendersi cura di una persona malata.

