Covid, l’Anpi: “Bar e ristoranti aperti ma circoli chiusi, colpo finale per le realtà associative”

Genova. Bar e ristoranti aperti, ma non i circoli che non possono somministrare cibo o bevande nemmeno fino alle 18. A riproporre il tema, dopo l’ultimo Dpcm, è l’Anpi che ricorda come così si continui ad azzerare “uno dei pochi mezzi di autofinanziamento di realtà fondamentali per la comunità”

“Nel lungo e complicato percorso della lotta contro la pandemia da Covid-19, tra le categorie più penalizzate ci sono i circoli culturali, le realtà associative – alle quali fanno riferimento anche le sedi di molte sezioni Anpi, ricorda la nota – che, nonostante si siano a più riprese messi in regola con le norme anti contagio e anti assembramento, sono rimasti esclusi dalla possibilità di riaprire le attività di somministrazione di cibi e bevande fino alle ore 18 come previsto dall’attuale zona gialla disposta per il territorio della Liguria”.

