Lettera a Babbo Natale

Caro Babbo Natale,

dicono che quest’anno il Natale non verrà, dicono che dovremo stare chiusi in casa, anche se saremo stati bravi tutto l’anno. Dicono che non è una punizione, ma – anzi – è un regalo di Natale per la salute nostra e specialmente dei nostri nonni. Veramente i miei nonni sembrano molto arrabbiati, dicono che preferirebbero passare il Natale con me, pur rischiando di prendersi l’influenza. Io, che sono un po’ piccolo e sprovveduto, non riesco a capire bene questo regalo, ma sono contento che qualcuno si preoccupi anche di decidere chi può venire a casa mia e con chi posso trascorrere la festa più bella dell’anno, così babbo e mamma non hanno l’imbarazzo di scegliere chi invitare, visto che tutti i parenti, proprio tutti, qui in casa, non ci starebbero. Pazienza se non potrò vedere i miei nonni, i miei zii ed i miei cuginetti, spero che i regali arrivino lo stesso, visto che tu non sei ancora stato colpito da questa regola intelligente e potrai muoverti liberamente anche nella notte di Natale, come gli anni scorsi. Però, mi raccomando, non dimenticare di mettere la mascherina, sennò magari incroci la Befana – che ha sbagliato giorno – e la infetti, così poi lei deve stare in quarantena anche il 6 gennaio e non mi porta i dolci e neppure il carbone.

