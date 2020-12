Trasporti Liguria, Campomenosi (Lega): “Offensiva Ue su gallerie e telepedaggio evidenzia fallimento Governo”

Bruxelles. “L’offensiva Ue a suon di procedure d’infrazione contro l’Italia evidenzia purtroppo i gravi ritardi del Governo, sempre più irrilevante in Europa e incapace di trovare soluzioni a tutela degli interessi del nostro Paese”. Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega, componente della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo.

“La lettera di costituzione in mora sul telepedaggio e il parere sulle gallerie non sono fulmini a ciel sereno, ma nuovi episodi di questioni che si trascinano da troppo tempo senza interventi di rilievo da parte dell’esecutivo – prosegue il parlamentare Ue del Carroccio – Da tempo denunciamo le problematiche sulle gallerie e sulle difficoltà a implementare norme spesso assurde e penalizzanti per l’Italia che da sola ha il 50% dei tunnel di tutta Europa e caratteristiche differenti rispetto ad altri Paesi; il Governo, anziché agire per tempo, si è svegliato tardi la scorsa estate creando disagi ai cittadini e problemi alla circolazione”.

