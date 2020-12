Alassio, grido d’allarme del turismo. Sindaco: “Nonostante il duro colpo vestiamo la città a festa”

Alassio. “Di pochi giorni fa la mia lettera di solidarietà agli operatori turistici della montagna e al governo segnalando come, a seguito delle disposizioni emanate dal Governo, il settore turistico di mare e monti fossero a rischio default”.

A dichiararlo il vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Alassio, Angelo Galtieri, che continua: “​Abbiamo tutti atteso appesi a briciole di speranza il nuovo decreto, convinti che le parole con cui eravamo stati invitati a un piccolo sacrificio a novembre, per risorgere sotto le Feste, si sarebbero trasformate in moderate aperture e una ripresa delle attività e degli spostamenti. Così purtroppo non è stato e stamani, dopo un rapido confronto con l’associazione Albergatori di Alassio, abbiamo dovuto prendere atto di una situazione sinceramente mai registrata nella nostra città, in questo periodo dell’anno: gli alberghi alassini non apriranno durante le festività natalizie”.

