Cervo. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in tarda mattinata in una battuta di caccia. Il cinquantenne, cacciatore, si è sparato a un piede mentre si trovava in località Poggio a Cervo. Le sue condizioni non sono gravi.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Imperia dal personale sanitario.

