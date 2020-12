Maltempo, nevica forte sulla A7: spazzaneve in azione, autostrada parzialmente chiusa

Genova. Nevica abbondantemente sull’autostrada A7 e così in accordo con la polizia stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, è stato introdotto il divieto temporaneo per i mezzi pesanti con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano.

Divieto temporaneo di transito in direzione Genova regolazione per tutti i veicoli tra il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto.

... » Leggi tutto