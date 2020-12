Scambia un poliziotto per il suo pusher: “Ciao zio, me li dai 10 euro di ganjia?”

Genova. Tre pitbull si sono contrapposti tra il padrone spacciatore e i poliziotti con cani antidroga, ma non sono riusciti a evitare l’arresto. E’ avvenuto a Genova, in via San Bartolomeo del Fossato,

In manette, per detenzione di droga ai fini di spaccio è finito un 24enne. Gli agenti, nei giorni scorsi, avevano notato un viavai nei pressi di uno stabile di via S. Bartolomeo del Fossato dove è risultato risiedere un giovane conosciuto perché già arrestato per spaccio. Ieri mattina i poliziotti hanno deciso di perquisire l’abitazione con due cani antidroga. Quando gli agenti si sono presentati, il giovane ha cercato di non farli entrare prendendoli a calci: il trambusto ha richiamato i pitbull che si sono frapposti tra il padrone e gli agenti senza tuttavia attaccare.

